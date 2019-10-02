Acer Predator XN258QX со странным преимуществом

Производители игровых мониторов уперлись в потолок — повышать разрешение не получится, так как 4К это уже предел для современных компьютеров, диагональ тоже уже используется в самых разных форматах и соотношениях сторон. Так что некоторые бренды решили пойти иным путем и улучшать то, что может показаться геймерам важным. К примеру, в продажу поступил монитор Acer Predator XN258QX, который выглядит стильно и может похвастаться временем отклика всего в 0,4 мс. На текущий момент у большинства мониторов на рынке время отклика 1 мс, а тут в два раза быстрее. Вот только вы не сможете заметить разницу между 3 и 1 мс, что уж говорить про настолько мизерную разницу в 0,6 мс. Человеческий глаз просто не способен увидеть такую скорость.