Acer Predator XN3 - 240 Гц!!!

Компания Acer выпустила монитор Predator XN3.

Монитор имеет размер 25 дюймов по диагонали и разрешение 1920 × 1080 пикселей (Full HD). Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 градусов и 160 градусов соответственно. Частота обновления в 240 Гц и временем отклика в 1 мс. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

Яркость составляет 400 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 100 000 000:1. Для подключения источников сигнала задействованы цифровые интерфейсы DP 1.2 и HDMI 1.4. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync, отвечающая за повышение плавности игрового процесса. В оснащение входят 2-ваттные стереофонические динамики.

Подставка даёт возможность регулировать высоту экрана, его углы наклона и поворота. Среди прочего стоит выделить концентратор USB 3.0.

Приобрести монитор можно по цене 670 долларов США.