Acer Swift 3 на новом процессоре

Официально представлен ноутбук Acer Swift 3, который выглядит достаточно привлекательно и при этом предоставляет вам возможность работать с любым контентом в мобильном режиме. Внутри установлен процессор Intel Core i7 десятого поколения, который предоставляет вам все необходимое, даже продвинутую встроенную графику. Ноутбук довольно тонкий и легкий, при этом у него есть все необходимые порты и даже большая сенсорная панель. Стоимость данной модели ноутбука составляет всего 700 долларов, что по современным меркам достаточно дешево. Ждем появления ноутбука на отечественном рынке и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими компактными моделями. Пока что говорить об этом еще слишком рано, цена в долларах.