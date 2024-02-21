Acer Swift Edge 16 на Ryzen 7 8840U оценили в 1300 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Acer Swift Edge 16, которая может похвастаться корпусом из магниево-алюминиевого сплава массой 1,23 кг и толщиной 12,95 мм. Новинка оснащается 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 8840U с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером Radeon 780M и поддержкой AMD Ryzen AI, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 до 32 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 3,2K, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, временем отклика 2 мс и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, интерфейсом HDMI 2.1, двумя портами USB Type-C (поддержка USB4 и DisplayPort) и двумя USB Type-A, ридером карт MicroSD, батареей ёмкостью 54 Втч и адаптером питания мощностью 65 Вт. Ноутбук станет доступен для покупки в марте по цене от 1300 долларов.

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