Acer анонсировала бизнес-ноутбук TravelMate X514-51 под управлением ОС Windows 10 Pro

Состоялся анонс бизнес-ноутбука Acer TravelMate X514-51 с ОС Windows 10 Pro и весом меньше килограмма для бизнесменов. Аппарат наделен 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек. Новинка базируется на процессоре Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения. Время автономной работы аппарата составляет до 10 часов. Предусмотрены два порта USB 3.0 Type-A, разъем HDMI, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, веб-камера, два динамика и два микрофона. Старт продаж устройства ожидается в июне по цене 1099,99 долларов.