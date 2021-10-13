Acer анонсировала четыре новых Chromebook

Сегодня компания Acer анонсировала четыре новых Chromebook. Четыре новые модели охватывают широкий диапазон рынка, обслуживая как опытных пользователей, так и покупателей с ограниченным бюджетом.

Acer Chromebook 515: лидер в линейке домашнего офиса

Chromebook 515 - эта модель, предназначенная для домашнего офиса , соответствует более традиционному формату ноутбуков с 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Он оснащен процессором от Intel Pentium Gold 7505 в паре с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища на базе NVMe. Chromebook 515 довольно внушительный по размерам - 1,7 кг, но при этом вмещает 10 часов автономной работы и соответствует уровню надежности MIL-STD-810H . Wi-Fi 6, DTS Audio, стереодинамики и тачпад с покрытием Corning Gorilla Glass завершают список опций. Ноутбук включает два порта USB-C 3.2 Gen 2, HDMI и слот для карт памяти microSD.

Acer Chromebook 514: На базе MediaTek

В качестве альтернативы Chromebook 514 представляет собой более компактную модель весом 1,3 кг с 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. В отличие от своих собратьев, с чипсетом Intel, 514 использует SoC MediaTek Kompanio 828, в связке с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища eMMC. Эта комбинация обеспечивает Chromebook 514 лучшее время автономной работы среди аналогов до 15 часов. Эта спецификация должна сделать эту модель предпочтительным вариантом для людей которые всегда находятся в пути. Acer утверждает, что Chromebook 514 за полчаса заряжает 50% аккумулятора. Другие приятные моменты включают клавиатуру с подсветкой, сенсорную панель Corning Gorilla Glass, два порта USB-C, порт HDMI, один порт USB-A и слот для карт памяти microSD.

Acer Chromebook Spin 514: мощный трансформер

Первая из новых моделей Spin, недавно обновленный Chromebook Spin 514, имеет знакомую массивную конструкцию с шарниром на 360 градусов, которая при необходимости превращает устройство в планшет. Несмотря на свою гибкость, Chromebook также имеет корпус MIL-STD-810H благодаря усиленной, но гладкой алюминиевой конструкции. Он оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 x 1080 IPS, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ памяти на основе NVMe. Acer также предлагает покупателям пять вариантов набора микросхем, включая Intel Core i7-1180G7 11-го поколения. Acer утверждает, что Chromebook Spin 514 работает до 10 часов без подзарядки.

Acer Chromebook Spin 314: для покупателей с ограниченным бюджетом

Завершает список новых предложений Chromebook от Acer - Spin 314. Бюджетный трансформируемый ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с панелью 1920 x 1080. Предлагаемые ЦП ограничены Pentium и Celeron, причем Pentium Silver N6000 является самым быстрым из доступных вариантов. Также доступно до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища eMMC. Устройство весом 1,55 кг вмещает 10 часов автономной работы, имеет Wi-Fi 6, два микрофона и поддержку DTS Audio.

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