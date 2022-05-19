Acer анонсировала новый ноутбук ConceptD 5

Сегодня Acer анонсировала новый ноутбук ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro. Мощные ноутбуки для творчества ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro идеально подходят тем, кому нужна возможность создавать или редактировать работу на ходу. Их утонченная и прочная металлическая конструкция высотой менее дюйма позволяет легко брать их с собой в дорогу. Разработанные для работы с большим, сложным моделированием CAD и созданием расширенного цифрового контента, они плавно отображают видео с разрешением до 6K, легко обрабатывают 3D-анимацию и обеспечивают наилучшее кодирование и качество изображения для прямой трансляции.

Ноутбуки оснащены новейшими высокопроизводительными компонентами, включая процессор Intel Core i7-12700H до 12-го поколения и мощными графическими процессорами для ноутбуков NVIDIA RTX и GeForce RTX. Графический процессор GeForce RTX 3070 Ti используется в моделях CN516-73G, а более мощный NVIDIA RTX A5500 используется в конфигурациях Pro. Они также включают в себя до 32 ГБ быстрой LPDDR5 SDRAM и до 2 ТБ ультрабыстрого хранилища NVMe PCIe Gen 4 M.2 SSD. Поддерживает всю эту мощь в прохладном и эффективном режиме усовершенствованная тепловая конструкция. Стратегически расположенные воздухозаборные и выпускные вентиляционные отверстия создают аэродинамический «вихревой поток» внутри устройства, а три эффективных охлаждающих вентилятора снижают уровень шума до уровня менее 40 дБА. Acer сотрудничала с NVIDIA, чтобы использовать все преимущества NVIDIA Studio для ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro. Ноутбуки, сертифицированные NVIDIA Studio, включают оптимизацию программного обеспечения и предустановленные драйверы NVIDIA Studio для повышения производительности и надежности в лучших творческих приложениях. Серия ConceptD 5 также включает в себя широкий спектр портов, необходимых для создания контента. HDMI 2.1 и полноразмерный кард-ридер SD 7.0 упрощают подключение к периферийным устройствам и быструю передачу контента, а новейшие разъемы Thunderbolt 4 и USB Type-C позволяют быстрее заряжать устройства, быстрее передавать файлы и отображать изображение на нескольких внешних мониторах.
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