Acer анонсировала новый планшет Spin 7 на базе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G

Acer анонсировала новый Spin 7 - это ноутбук-трансформер, которые предлагает смелый подход к производительности и быстрому доступу к сети 5G. Acer Spin 7 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Компания использования шарнирную конструкцию, для того, чтобы использовать ноутбук в качестве планшета. В корпусе ноутбука также находится Acer Active Stylus с помощью него можно делать заметки или рисовать.

Spin 7 имеет 14 дюймовый экран с IPS матрицей. Сенсорный экран покрыт защитным слоем Corning Gorilla Glass. Конструкция ноутбука очень прочная. Когда выйдет ноутбук Acer Spin 7 не известно, также как и его цена.