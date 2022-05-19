Acer анонсирует ноутбук-трансформер Spin 5

Acer Spin 5 (SP514-51N) — это легкий (1,3 кг), ультратонкий (16,9 мм) трансформируемый ноутбук с 14-дюймовым сенсорным дисплеем WQXGA (2560 x 1600) с соотношением сторон 16:10, сертифицированным TUV с низким уровнем синего свечения и Соотношение экрана к корпусу 88%.

Новый ноутбук использует инновационную конструкция шарнира Spin 5 с поворотом на 360 градусов для плавного перехода между различными режимами использования: режим ноутбука или планшета.

Ноутбук Acer Spin 5 оснащен процессором Intel Core i7 12-го поколения и графикой Intel Iris Xe. Он поставляется с 16 ГБ памяти LPDDR5 и 1 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen 4, сетевым контроллером Killer Wi-Fi 6E AX1675i, двумя портами USB-порта Type-C с Thunderbolt 4.

Ноутбук-трансформер Acer Spin 5 (SP514-51N) поступит в продажу в июле по цене от 1349,99 долларов.