Компания Acer начинает продажи новых игровых мониторов в линейке Nitro. Они построены на матрицах TN и IPS, поддерживают разрешение до 4K и имеют частоту обновления до 240 Гц. Мониторы передают реалистичное, максимально естественное изображение в самых современных играх, а также позволяют по-новому взглянуть на старые, но по-прежнему любимые.

Диагональ от 21,5 до 27,0 дюймов, разрешение до 4K, частота обновления до 240 Гц.

Поддержка технологии AMD Radeon FreeSync: синхронизация монитора и видеокарты для лучшего качества картинки.

Непревзойдённо чёткое и плавное изображение даже в самых динамичных игровых сценах.

Основные моменты: