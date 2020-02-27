Acer официальный спонсор турнира Intel Extreme Masters

Киберспортивное событие года - Intel Extreme Masters пройдет в Катовице, Польша. Город примет 16 команд дисциплины CS: GO, которые поборются за призовой фонд 500 тысяч долларов.

Компания Acer официальный партнер Intel Extreme Masters. На мероприятии будут представлены продукты компании, различные конкурсы, косплеи и многое другое.

Acer предоставит спортсменам высокопроизводительные ПК для соревнований. Predator Orion 5000 позволит игрокам сражаться на профессиональном уровне. Predator Orion 5000 предлагает восьмиядерный Intel Core i9-9900K с оперативной памятью DDR4. Топовой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080. Цена компьютера составит 1999 евро.

На мероприятии также будут показаны и другие продукты компании. Ноутбук Predator Helios 300 с процессором Intel Core i7-9750H в паре с RTX 2070. ОЗУ до 32 Гб, двумя NVMe SSD в RAID массиве. Ноутбук будет стоить около 1499 евро.

Predator Helios 700 игровой ноутбук с процессором Intel Core i9 девятого поколения с видеокартой RTX 2080. Ноутбук будет оснащен технологией Killer DoubleShot Pro с Killer Wi-Fi 6 AX 1650. 17 дюймовый дисплей с IPS матрицей. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а время отклика 3 мс. Модель имеет уникальную выдвижную клавиатуру HyperDrift. Стоимость 2699 евро.

Будет представлена обновленная версия Predator Triton 500. Ноутбук с рекордными 300 Гц достигнутых с помощью разгона. Ноутбук использует процессор i7 девятого поколения. Компактный ноутбук подойдет для работы и для учебы. Данная модель обойдется вам в 1999 евро.

Predator Triton 900 игровой ноутбук с вращающимся экраном. За производительность отвечает Intel Core i7 восьмого поколения. Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2080. Дисплей с разрешеннием 4K, IPS матрица. SSD RAID массив из двух NVMe накопителей. Стоимость аппарата 4199 евро.