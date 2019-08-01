Acer почти закончила первый в мире IPS-монитор с частотой 240 Гц

2019-08-01, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Nitro XV273X; [88]
У Acer появится первый монитор с частотой обновления 240 Гц. Новая модель Acer Nitro XV273X имеет 27-дюймовую панель Full HD и использует технологию IPS. Контраст ограничен 1000: 1. Время отклика - 1 миллисекунда. Максимальная яркость составляет 400 нит, и эта модель обладает сертификатом Display HDR400. Имеется два порта HDMI 2.0 и через разъем порта дисплея 1.2, а всего сбоку и снизу имеется четыре соединения USB 3.0. Технология переменной скорости обновления FreeSync. Также сможет работать с графическими картами AMD и Nvidia.

Пока неизвестно, когда будет официально анонсирован монитор.

Комментарии и отзывы Nitro XV273X
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