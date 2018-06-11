Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и новые геймерские аксессуары

2018-06-11, Автор - Марсель Гарипов; [81]
7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer Swift 7 — самого тонкого на данный момент ноутбука в мире с толщиной в 8,98 мм. Также на презентации была показана линейка геймерский аксессуаров Predator. В нее вошли новые игровые мышки, коврики и рюкзаки.

Ультрабук Acer Swift 7

Корпус новинки изготовлен из цельнометаллического листа и благодаря этому решению и удалось достигнуть толщины корпуса в 8,98 мм, что сопоставимо со смартфоном. Сенсорный дисплей с разрешением FullHD имеет диагональ в 14 дюймов. Для большей прочности и эстетичности экран порыт стеклом Corning Gorilla Glass NBT.

Acer Swift 7 работает на процессоре Intel Core i7 с частотой 1,3 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти и SSD объемом в 256 Гбайт. Заявленная работа аккумулятора от одного заряда достигает до 10 часов.

В Acer Swift 7 имеет встроенный 4G LTE модуль, с поддержкой nano-SIM и eSIM-карт, что позволит напрямую подключать SIM-карту и наслаждаться высокосроксортным интернетом без внешних модемов. За подключение к сетям Wi-Fi отвечает высокоскоростной модуль стандарта 802.11ac.

Продажи Swift 7 (SF714-51T) в розничных магазинах начнутся в июле по цене в 149 990 рублей.

Технические характеристики

  • Процессор Intel Core i7-7Y75 1,3 ГГц
  • Дисплей 14 дюймов, FullHD, сенсорный
  • Встроенная видеокарта Intel HD Graphics 615
  • Оперативная память 8 ГБ LPDDR3
  • Внутренняя память 256 Гбайт SSD PCIe
  • Связь Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO, 4G LTE
  • Толщина 8,98 мм.
  • Вес 1,1 кг.

    • Геймерские аксессуары серии Predator

    Игровые мыши

    Predator Cestus 300 и Predator Cestus 500 могут похвастаться эффектной RGB-подсветкой с 16,8 млн. цветов и долговечными переключателями Omron (заявленный ресурс — до 70 млн. нажатий). Эффекты подсветки, настройка профилей и другие параметры легко регулируются под потребности геймера в приложении Predator Quarter Master. Встроенная память мыши позволяет сохранить пользовательские настройки для разных игр (3 профиля для Cestus 300 и 5 профилей для Cestus 500). Мыши имеют симметричный дизайн и подходят как для левшей, так и для правшей. У младшей модели 4 программируемые кнопки, а у старшей — 8, а также сменные боковые панели. Ножки устройств выполнены из ультраскользящего материала для плавного и быстрого перемещения. Разрешение оптического сенсора составляет 5000 dpi у Cestus 300 и 7200 dpi у Cestus 500.

    Игровые коврики

    Игровой коврик Predator является неотъемлемой частью экипировки геймера. Он спроектирован так, чтобы скорость скольжения в игре была максимальной. Основание из натуральной резины не будет смещаться под рукой даже в самом жарком бою. Размеры, материалы и даже вес коврика соответствуют потребностям профессиональных геймеров. При изготовлении новинки используются безопасные материалы, устойчивые к воздействию жидкостей, солнечного света и загрязнений. Коврик для мыши Predator доступен в двух размерах: M — 355x255 мм и XL — 930x300 мм.

    Эргономичные рюкзаки для ноутбуков и гаджетов

    Игровой рюкзак Predator Gaming Backpack — самая объёмная и вместительная модель с удобными ремнями и вентилируемой спинкой. В эту модель легко войдет 17-дюймовый ноутбук с полным комплектом игровой периферии, оставив достаточно места для повседневных вещей. Обилие карманов — ещё одна важная для геймера деталь, например, в нижний очень удобно убирать шнур и адаптер питания. Выглядит рюкзак очень эффектно: он брутальный, чёрный, с яркими голубыми вставками.

    Универсальный рюкзак Predator Hybrid Backpack — более компактная модель, которая тоже способна вместить в себя все необходимые геймеру вещи. У него есть отделение под ноутбук размером до 15,6 дюймов, удобное внутреннее крепление для гарнитуры и множество карманов для мелочей. В длительных путешествиях пригодятся специальное отделение для обуви, отверстие для наушников и удобное крепление к выдвижной ручке чемодана. Модель выполнена в сером цвете, с голубыми акцентами и яркой молнией. Рюкзак со сворачивающейся крышкой Predator Rolltop Jr. Backpack — легкое и стильное решение для города, с защищённым отделением для 15,6-дюймового ноутбука. Крышка рюкзака фиксируется кнопками и закрывается на замок, а для быстрого доступа предусмотрен карман спереди. Вместительное основное отделение, дополнительные боковые карманы для емкостей с напитками и передний карман для разных мелочей позволят взять с собой все необходимое. Цвет модели — светло-серый с чёрными вставками.


    Рекомендованные розничные цены:  
    Мыши: 
    Predator Cestus 300 — 2 990 руб.
    Predator Cestus 500 — 4 990 руб.

    Игровые коврики:
    Predator Gaming Mousepad (размер M) — 790 руб.
    Predator Gaming Mousepad (размер XL) — 1 490 руб.

    Рюкзаки:
    Predator Gaming Pack Backpack — 9 990 руб.
    Predator Hybrid Backpack — 7 490 руб.
    Predator Rolltop Jr. Backpack — 4 990 руб.

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