Acer представила 12 дюймовый ноутбук

2020-01-27, Автор - Ramil; Продукт - Chromebook 712; [118]
Новый Chromebook 712 компании Acer разрабатывался с учетом потребностей школьников и студентов. Chromebook 712 имеет 12 дюймовый дисплей с разрешением 1366 на 912 пикселей.

Конструкция и дизайн почти ни чем не отличается от старших версий. Модель обеспечивает надежность и безопасность благодаря прочной конструкции. Новый Chromebook соответствует стандарту MIL-STD 810G и ASTM F963-16. Производитель оснастил ноутбук влагозащищенной клавиатурой с механическими клавишами.

Acer Chromebook 712 обеспечивает оптимальную производительность благодаря процессору Intel Core i3 10-ого поколения и 4 Гб или 8 Гб, в зависимости от модели. Ноутбук оснащен веб-камерой которая записывает видео в разрешении 720p. Chromebook 712 имеет стандартные подключения.

Acer Chromebook 712 будет доступен с 32 Гб или 64 Гб памяти для хранения. Он должен появится в мае этого года по цене 23000 рублей.

Комментарии и отзывы Chromebook 712
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