Acer представила 34-дюймовый монитор Nitro XZ342CUP

Компания Acer представила новый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP. Новинка отличается большим 34-дюймовым экраном с QHD разрешением, наличием сертификата VESA DisplayHDR 400 и высочайшей производительностью, которой будет достаточно даже для самых новых и требовательных игр.

Nitro XZ342CUP отличается максимально стильным и лаконичным дизайном без излишне ярких элементов. Благодаря этому он легко впишется в любой интерьер и станет настоящим его украшением. А небольшие красные элементы подчеркивают игровую направленность монитора и делают внешний вид более живым и интересным. Новинка поддерживает современные технологии защиты зрения. В их числе BlueLightShield и Flicker-less. Они уменьшают свечение синего спектра света, который наиболее опасен для глаз, и устраняют мерцание подсветки, что является основной причиной усталости глаз. Для более простой и удобной настройки монитора имеется утилита Acer Display Widget, которая открывает полный доступ ко всем опциям и возможностям, или же можно воспользоваться фирменным джойстиком на задней панели.

Nitro XZ342CUP оснащен 34-дюймовым дисплеем с VA матрицей, которая обладает максимальными углами обзора. Разрешение составляет 3440x1440 пикселей (QHD), что обеспечивает отличную детализацию и позволяет рассмотреть даже самые маленькие элементы в кадре. А наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокий уровень яркости и контрастности, а также благодаря технологии Dark/ Black Boost - отличную глубину черного цвета и прорисовку темных сцен, что очень важно для современных динамичных игр. Высокая частота обновления (100 Гц при подключении по HDMI и 144 Гц при подключении по DisplayPort) и поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивает максимально плавное изображение без разрывов, артефактов и искажений в динамичных сценах и при резкой смене ракурса. А время отклика в 1 мс позволяет добиться моментальной реакции монитора на каждое действие игрока, а также устраняет размытие в движении.

Компактная подставка позволяет вращать экран на 180 градусов в обе стороны, регулировать высоту в пределах 130 мм и изменять угол наклона, что позволяет установить монитор максимально удобно для выполнения той или иной задачи. А безрамочная по трем сторонам конструкция экрана и возможность настенного крепления позволяет без труда собирать мультимониторные системы и размещать их не только на столе, но и на специальных кронштейнах. Для подключения к источнику сигнала предусмотрено два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и разъем 3,5 мм для подключения акустики или наушников.

Монитор Nitro XZ342CUP уже доступен в продаже по розничной цене 49 990 рублей.