Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator 4K HDR

Acer представил на своей пресс-конференции в Нью-Йорке гигантский монитор Predator CG437K P.

Фактически, новый Predator CG7 даже не входит в категорию Big Format Gaming Display. Это связано с тем, что в новом мониторе отсутствует полная поддержка NVIDIA G-Sync, хотя на этапе было заявлено, что функция адаптивной синхронизации Predator CG7 поддерживается картами NVIDIA GeForce, несмотря на то, что этот монитор еще не был включен в базу данных, совместимую с NVIDIA G-Sync.

43-дюймовый дисплей с панелью VA имеет собственное разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц. Панель на мониторе VESA-Certified DisplayHDR 1000 также имеет 90% цветовую гамму DCI-P3. Новый монитор Predator CG437K P появится в мае, с ценой в $ 1200.