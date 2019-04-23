Acer представила DM431Kbmiiipx

Компания Acer официально представила свой новый монитор DM431Kbmiiipx, который порадует вас своей диагональю дисплея. Дело в том, что производитель решил перейти на новый уровень и показал продукт с диагональю 43 дюйма. Это громадная панель, на которой приятно смотреть и фильмы, и сериалы, и в игры играть. Кроме того, у этого монитора разрешение составляет 3840 на 2160 точек, то есть полноценное 4К. Для современного контента это просто идеально. Кроме того, у новинки есть еще один сильный бонус в виде стоимости — за новинку просят всего 540 долларов. На текущий момент это очень вкусная цена, которая позволяет вам получить доступный монитор с хорошими характеристиками и пользоваться им каждый день с удовольствием и радостью.