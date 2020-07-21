Acer представила Predator Helios 300 и Triton 500

В последнее время все больше пользователей стали интересоваться новыми игровыми ноутбуками, так как они позволяют наслаждаться качественным контентом и получать от этого удовольствие не только дома за рабочим столом, но и во время поездок, в офисе, кафе и так далее. То есть, пользователю не нужно быть привязанным к одной точке рабочего места, что очень удобно. И ноутбуки Acer Predator Helios 300 и Triton 500, которые компания только анонсировала, говорят нам о том, что игровые монстры действительно могут выглядеть компактно, легко и удобно, особенно если речь идет про очень большую производительность. Настоятельно рекомендуем к этим новинкам присмотреться, так как эти ноутбуки обладают просто шикарным набором преимуществ.

Комментарии и отзывы Acer Predator Helios 300
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