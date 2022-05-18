Acer представила Swift 3 OLED за 800 долларов

Вам не нужно платить огромную сумму, чтобы получить OLED в ноутбуке. Acer представила обновленную линейку ноутбуков под названием Swift 3 OLED, улучшенную версию своего тонкого и легкого портативного компьютера. Изюминкой, как вы могли догадаться, является 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,8K, который обещает фирменную высокую контрастность OLED, точную цветопередачу (100 процентов DCI-P3) и HDR с яркостью 500 нит. Добавьте 92-процентное соотношение экрана к корпусу, и это может подойти, если вы хотите сочные визуальные эффекты, не покупая дорогостоящий ПК.

Swift 3 OLED работает на процессорах Intel Core серии H 12-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe, твердотельными накопителями PCIe Gen 4 и до 16 ГБ памяти LPDDR5. Он отправляется в США в июле этого года по цене от 900 долларов. Хотя мы бы не назвали его бюджетным ноутбуком, это относительная низкая цена, учитывая технологию дисплея. Есть обновления и для ноутбуков с откидным дисплеем. 14-дюймовый Spin 5 поставляется с дисплеем 1600p и конфигурациями, которые предлагают Core i7 12-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ. Вы также получите два порта Thunderbolt 4 и улучшенную систему охлаждения, которая должна повысить производительность при больших нагрузках. Выберите Spin 3, и вы получите «всего лишь» 14-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, но у вас также будут два порта Thunderbolt 4, хранилище SSD и ряд процессоров Core 12-го поколения. Обновленный Spin 5 прибудет первым и отправится в магазины июле по стартовой цене 1350 долларов. Новый Spin 3 отправится в продажу в августе по базовой цене 850 долларов.