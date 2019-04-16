Acer представила VG271Pbmiipx

Компания Acer официально представила новый монитор для геймеров под названием VG271Pbmiipx. Да, с названием продукции у компании явно беда, ведь из этого можно понять только то, что у монитора диагональ дисплея 27 дюймов. Кроме того, он может похвастаться временем отклика в 1 мс, что для игрового монитора крайне хороший показатель. Также устройство оборудовано IPS матрицей с достаточно качественной картинкой, есть даже DisplayHDR 400 и 99% охват цветового пространства sRGB. Вот только проблема лишь в том, что стоимость монитора пока что не называют и говорить о каких-то преимуществах пока что рано. Видимо, нужно дождаться официальной цены и только после этого уже начать заниматься сравнением монитора с другими моделями.