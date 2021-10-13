Acer представила четыре новых Chromebook

В рамках обычного осеннего обновления ноутбуков Acer анонсирует сегодня целый ряд новых Chromebook, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Сегодня обновляются четыре модели: Chromebook Spin 514, Chromebook 515, Chromebook 514 и Chromebook Spin 314. Наиболее интересным, вероятно, является Spin 514, который сочетает в себе 14-дюймовый сенсорный экран 1080p с минимальными рамками с процессорами Intel Core i3, i5 или i7 11-го поколения. У этого ноутбука нет вентиляторов, что означает, что это, вероятно, не самые мощные версии чипов Intel, но они все равно должны обеспечивать стабильную производительность для Chrome OS. Acer также уделила особое внимание веб-камере, что было мудрым выбором, учитывая, что в обозримом будущем все мы по-прежнему зацикливаемся на видеозвонках.

Это камера 1080p с новой технологией шумоподавления для удаления таких вещей, как световые блики. Другие характеристики включают до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти, графику Intel Iris X и 10 часов автономной работы. Spin 514 весит чуть больше килограмма, так что он не будет самым легким для использования в режиме планшета, но в остальном это будет очень хороший Chromebook — он также просто выглядит красиво и хорошо собран, по крайней мере насколько мы можем судить по официальным изображениям. Кроме того, ожидается, что Spin 514 поступит в США в январе по цене от 700 долларов, что очень даже приятная стоимость. Для многих этот ноутбук станет идеальным инструментом в учебе.