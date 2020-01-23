Acer представила два ноутбука для учебы

Новые ноутбуки разрабатывались для образования. Корпус ноутбуков изготовлен из надежных и прочных материалов, усиленная верхняя крышка, прочные углы способны выдержать условия во время учебы. Ноутбуки поставляются с 11,6 дюймовым дисплеем.

Серия TravelMate B3 оснащена процессором Intel Celeron. Обе модели гарантируют до 12 часов работы без подзарядки. И TravelMate B3, и TravelMate Spin B3 имеют различные варианты подключения, включая Ethernet, два порта USB 3.2 Gen 1, HDMI, а в некоторых моделях есть порты USB Type-C для зарядки, передачи данных 5 ГБ/с, а также есть возможность подключить внешний дисплей.

Acer TravelMate B3 и Spin B3 будут доступны в апреле 2020 года по цене 249 и 299 евро соответственно.