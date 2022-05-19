Acer представила игровой монитор Acer Nitro XV272U RV

Сегодня компания Acer анонсировала игровой монитор Acer Nitro XV272U RV.

27-дюймовый игровой монитор Acer Nitro XV272U RV имеет разрешение WQHD (2560 x 1440), частоту обновления 170 Гц (в разгоне), время отклика 1 мс и панель с низким уровнем бликов, что обеспечивает более высокую читаемость. Он сертифицирован VESA DisplayHDR 400, а его IPS-панель Agile-Splendor поддерживает 95% цветовой гаммы DCI-P3 с Delta E < 1. Игровой монитор Acer Nitro XV272U RV поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, а также сертифицирован TÜV Rheinland Eyesafe. Acer Nitro XV272U RV будет доступен в Северной Америке в третьем квартале по цене от 449 долларов США
Представлен игровой монитор Acer Predator XB273K LV…
Представлен игровой монитор Acer Predator XB273K LVКомпания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Predator XB273K LV, которая станет досту…
Представлен первый 240-Гц монитор Redmi…
Представлен первый 240-Гц монитор RedmiКомпания Redmi представила свой первый игровой монитор, который поддерживает частоту обновления изображен…
VESA запускает новейшие стандарты AdaptiveSync и MediaSync V…
VESA запускает новейшие стандарты AdaptiveSync и MediaSync VVESA объявила о запуске новой программы сертификации стандартов для переменной частоты обновления в монит…
В Китае начались продажи первого изогнутого монитора Redmi…
В Китае начались продажи первого изогнутого монитора RedmiВ Китае начались продажи первого изогнутого монитора Redmi. Новинка построена на базе VA-панели с диагона…
Apple представила 27-дюймовый студийный дисплей 5K для Mac S…
Apple представила 27-дюймовый студийный дисплей 5K для Mac SКак и ожидалось, Apple добавляет новый дисплей в свою линейку продуктов. Компания анонсировала Apple Stud…
Представлен бизнес-монитор MSI Modern MD271CP…
Представлен бизнес-монитор MSI Modern MD271CPКомпания MSI пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью Modern MD271, которая получила 27-дюймовую…
Изогнутый монитор Redmi появился в продаже…
Изогнутый монитор Redmi появился в продажеСетевые источники сообщают о начале китайских продаж первого изогнутого монитора Redmi, который ориентиро…
Умный экран Xiaomi Smart Display 10 оценен в 147 долларов…
Умный экран Xiaomi Smart Display 10 оценен в 147 долларовКомпания Xiaomi представила новое устройство для умного дома - экран Xiaomi Smart Display 10. …
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?
Обзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 ГцОбзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 Гц
Обзор Buro M10 black. Кронштейн для монитораОбзор Buro M10 black. Кронштейн для монитора
Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 ГцОбзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor