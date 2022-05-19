Acer представила игровой монитор Acer Nitro XV272U RV

Сегодня компания Acer анонсировала игровой монитор Acer Nitro XV272U RV.

27-дюймовый игровой монитор Acer Nitro XV272U RV имеет разрешение WQHD (2560 x 1440), частоту обновления 170 Гц (в разгоне), время отклика 1 мс и панель с низким уровнем бликов, что обеспечивает более высокую читаемость. Он сертифицирован VESA DisplayHDR 400, а его IPS-панель Agile-Splendor поддерживает 95% цветовой гаммы DCI-P3 с Delta E < 1. Игровой монитор Acer Nitro XV272U RV поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, а также сертифицирован TÜV Rheinland Eyesafe. Acer Nitro XV272U RV будет доступен в Северной Америке в третьем квартале по цене от 449 долларов США