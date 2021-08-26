Acer представила игровой монитор Nitro XF273Z

Компания Acer представила новый монитор из игровой линейки Nitro XF3. 27-дюймовый Acer Nitro XF273Z готов к современным шутерам и гоночным симуляторам, наполненным ураганным действием, благодаря крайне высокой частоте обновления экрана и поддержке AMD FreeSync Premium.

Acer Nitro XF273Z выполнен в классическом стиле. Круглая стойка без ярких акцентов и практически безрамочный экран помогают наслаждаться играми и фильмами, не отвлекаясь на элементы дизайна корпуса. При этом, несмотря на строгий вид, новинка обладает полным набором возможностей для настройки положения экрана, включая смену его высоты над столом, поворот, наклон и даже перевод в портретный режим. Это наверняка оценят геймеры, которые стремятся к максимальному комфорту во время затяжных игровых сессий. Для подключения к ПК могут использоваться два порта HDMI или порт DisplayPort. Также новинка оборудована встроенными 2-ваттными динамиками для тех, кто не любит перегружать свою игровую зону лишними аксессуарами и кабелями.

27-дюймовый экран Acer Nitro XF273Z поддерживает максимальное разрешение 1920 x 1080 пикселей, чтобы обеспечить высокую детализацию картинки. Также добиться качественного изображения помогает поддержка технологии HDR10, которая отвечает за широкий динамический диапазон и качественную цветопередачу. Новинка отличается высокой яркостью в 400 нит, естественностью оттенков на экране благодаря охвату 99% цветового пространства sRGB и широкими углами обзора за счёт современной матрицы IPS.

Главная особенность Nitro XF273Z — это крайне высокие показатели его производительности, которые важны для комфортной игры в современные шутеры, симуляторы и другие жанры с активным геймплеем. Монитор может похвастаться частотой обновления в 280 Гц при времени отклика в 0,5 мс в режиме разгона. Это помогает избавиться от размытия картинки и шлейфов за быстро движущимися объектами. А поддержка AMD FreeSync Premium устраняет разрывы изображения при смене кадров, которые отвлекают от игрового процесса и разрушают погружение.

Не забыли разработчики и о комфорте пользователей. Для защиты зрения игроков монитор поддерживает целый комплекс технологий Acer VisionCare, которые помогают снизить нагрузку на глаза за счёт борьбы с мерцанием картинки, вредным излучением из синей части спектра света, бликами на экране и слишком высокой яркостью в условиях слабого освещения. А для быстрой настройки изображения в мониторе предусмотрен экранный виджет Acer Display Widget, который вызывается нажатием всего 1 кнопки и может, например, быстро включить нужный профиль для конкретной игры или жанра игр.

Монитор Acer Nitro XF273Zbmiiprx уже появился на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки — 39 990 рублей.
Комментарии и отзывы Acer Nitro XF273Z
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