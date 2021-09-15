Acer представила игровой монитор Nitro XV252QPbmiiprx с частотой обновления 165 Гц

Acer Nitro XV252QPbmiiprx предлагает высокую частота обновления в 165 Гц вместе с минимальной задержкой 0,5 мс делают данный монитор оптимальным решением для поклонников киберспортивных дисциплин. IPS-матрица с естественной цветопередачей и разрешением Full HD, предлагает достойные параметры яркости (400 нит) и контраста (1000:1).
Поддержка технологии AMD FreeSync Premium для синхронизации кадров между видеокартой и монитором обеспечивает плавный вывод картинки и исключает возникновение артефактов в динамических сценах. Устойчивая подставка уверенно поддерживает дисплей, благодаря плоской основе. Удобная регулировка экрана: переворот в портретный режим, поворот в горизонтальной плоскости на 360°, регулировка высоты до 12 см и наклона в диапазоне от -5° до +25°. Тонкие рамки и поддержка кронштейнов VESA-стандарта для организации мультиэкранных игровых систем. Комплексная защита пользователя от негативного влияния на зрительные способности, реализованная на базе технологий BlueLight Shield и Flicker-less для подавления голубого свечения и эффекта мерцания.
Цветовая схема 8-битная, максимальная яркость характеризуется стандартным параметром в 400 нит, а охват цветовой палитры sRGB достигает 99%. К тому же монитор отличается превосходной точностью цветопередачи благодаря IPS-матрице и заводской калибровке, а также гарантирует отличную глубину черного оттенка в темных сценах благодаря технологии Dark/Black Boost.
Acer Nitro XV252QPbmiiprx оснащен функциями BlueLight Shield и Flicker-Less: первая призвана нивелировать вредное излучение из синей части светового спектра без потери качества изображения, вторая снижает негативный эффект от мерцания экрана, что особенно важно при высокой частоте обновления. Также здесь предусмотрена технология Low-dimming, отвечающая за адаптивное снижение яркости в условиях плохого освещения, и ComfyView, защищающая от световых бликов.