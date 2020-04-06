Acer представила игровой ноутбук Nitro 5

Компания Acer представила обновленную версию ноутбука Nitro 5, с новым процессором Intel Core i7 10- го поколения с турбо частотой до 5 ГГц. Видеокарта компании NVIDIA RTX 2060. Возможна установка оперативной памяти до 32 Гб DDR4.

Есть возможность установить до двух SSD-дисков и одного жесткого диска объемом 1 Тб. Ноутбук оснащен дисплеем 144 Гц с временем отклика 3 мс, предлагая геймерам ощутить шикарный игровой процесс.

В Европейском регионе ноутбук Acer Nitro 5 будет доступен в мае по цене в 750 долларов.