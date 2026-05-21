Представлен топовый ноутбук AORUS MASTER 16 (2026)

Компания GIGABYTE представила флагманский игровой ноутбук AORUS MASTER 16 (2026). Модель толщиной 19 мм сочетает производительность настольного ПК, эффективное охлаждение и встроенного ИИ-помощника. Установлен 16-дюймовый OLED-экран (16:10, 2.5K, 240 Гц, 0,2 мс) с HDR 1000, 100% DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1 и сертификациями Pantone, TÜV Rheinland, VESA ClearMR 10000, DisplayHDR 1000 и Dolby Vision. Ноутбук получил награду Best Choice Award на COMPUTEX 2026. В основе — процессор до AMD Ryzen 9 9955HX3D и видеокарта до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с ИИ-мощностью до 1824 AI TOPS. Поддерживается MUX Switch для переключения графики. Система охлаждения WINDFORCE INFINITY EX с испарительной камерой и вентиляторами Frost Fan 2.0 рассеивает до 230 Вт тепла.

Ключевая особенность — ИИ-помощник GiMATE. Он управляет системой, упрощает настройку, запускает генеративные модели (GiMATE Creator) и помогает с кодом (GiMATE Coder), включая автодополнение в VS Code. За звук отвечают Dolby Atmos и четыре динамика Dual-Force с Smart Amplifier. Дизайн — чёрный корпус с RGB-подсветкой.
