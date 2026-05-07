Apple больше не сможет выпускать недорогой MacBook Neo

Парадоксально, но одной из причин возможного подорожания MacBook Neo стал его собственный успех. Ноутбук появился именно в тот момент, когда дефицит памяти начал поднимать цены на устройства конкурентов и электронику в целом. Спрос на модель оказался настолько высоким, что сроки доставки на сайте Apple уже выросли до 2–3 недель. На фоне ажиотажа Apple, как утверждает Калпан, увеличивает объёмы производства MacBook Neo с первоначально запланированных 5–6 миллионов до 10 миллионов устройств. Первая партия MacBook Neo использовала процессоры A18 Pro, оставшиеся после производства iPhone 16 Pro. Однако для следующей волны ноутбуков Apple придётся заказывать новые партии этих процессоров. В сочетании с ростом стоимости комплектующих на фоне дефицита памяти это делает производство второй партии Neo значительно дороже для компании.