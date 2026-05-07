Apple больше не сможет выпускать недорогой MacBook Neo

MacBook Neo может лишиться своего главного преимущества, сверхнизкой цены, из-за продолжающегося дефицита оперативной памяти. По данным аналитика Тима Калпана, Apple рассматривает возможность отказа от базовой версии ноутбука стоимостью 599 долларов — в таком случае в продаже останется только конфигурация за 699 долларов с накопителем на 512 ГБ. Ранее на этой неделе Apple уже прекратила продажи самой доступной версии Mac mini, фактически повысив стартовую цену устройства до 799 долларов. Ещё в марте компания убрала из конфигураций Mac Studio вариант с 512 ГБ оперативной памяти, что также связывают с нехваткой памяти на рынке.

Парадоксально, но одной из причин возможного подорожания MacBook Neo стал его собственный успех. Ноутбук появился именно в тот момент, когда дефицит памяти начал поднимать цены на устройства конкурентов и электронику в целом. Спрос на модель оказался настолько высоким, что сроки доставки на сайте Apple уже выросли до 2–3 недель. На фоне ажиотажа Apple, как утверждает Калпан, увеличивает объёмы производства MacBook Neo с первоначально запланированных 5–6 миллионов до 10 миллионов устройств. Первая партия MacBook Neo использовала процессоры A18 Pro, оставшиеся после производства iPhone 16 Pro. Однако для следующей волны ноутбуков Apple придётся заказывать новые партии этих процессоров. В сочетании с ростом стоимости комплектующих на фоне дефицита памяти это делает производство второй партии Neo значительно дороже для компании.
