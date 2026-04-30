Samsung представила ноутбук Galaxy Book6 Enterprise Edition

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book6 Enterprise Edition, которая предназначена для корпоративных клиентов. Новинка характеризуется 14- и 16-дюймовыми экранами IPS с разрешением 1920:1200 точек и пиковой яркостью 350 нит, корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,43 кг или 1,74 кг соответственно, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, чипами Intel Core Ultra Series 3 с технологией Intel vPro включая Core Ultra 7 vPro, блоком Intel AI Boost для работы с задачами ИИ производительностью до 49 TOPS ,16 или 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, SSD-накопителем PCIe вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ с возможностью расширения, Full HD-камерой с инфракрасным модулем, дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, интерфейсами USB-C, USB-A, HDMI и RJ45, ридером карт microSD, поддержкой Thunderbolt 4, 2-Вт стереодинамиками, батареей ёмкостью 61,2 Втч, поддержкой 45-Вт зарядки и фирменными комплексными средствами защиты. Цены на конфигурации пока не раскрываются.