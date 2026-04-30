Samsung представила ноутбук Galaxy Book6 Enterprise Edition

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book6 Enterprise Edition, которая предназначена для корпоративных клиентов. Новинка характеризуется 14- и 16-дюймовыми экранами IPS с разрешением 1920:1200 точек и пиковой яркостью 350 нит, корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,43 кг или 1,74 кг соответственно, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, чипами Intel Core Ultra Series 3 с технологией Intel vPro включая Core Ultra 7 vPro, блоком Intel AI Boost для работы с задачами ИИ производительностью до 49 TOPS ,16 или 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, SSD-накопителем PCIe вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ с возможностью расширения, Full HD-камерой с инфракрасным модулем, дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, интерфейсами USB-C, USB-A, HDMI и RJ45, ридером карт microSD, поддержкой Thunderbolt 4, 2-Вт стереодинамиками, батареей ёмкостью 61,2 Втч, поддержкой 45-Вт зарядки и фирменными комплексными средствами защиты. Цены на конфигурации пока не раскрываются.

GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac…
В начале недели представители GameSir начали намекать на скорый запуск GameHub для Mac. И вскоре после эт…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 …
Компания Lenovo в рамках выставки MWC 2026 представила бизнес-ноутбук ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6, который …
Официально: ноутбук HONOR MagicBook 14 2026 готов к выходу …
Компания HONOR анонсировала в Китае ноутбуки HONOR MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые будут о…
Microsoft передумала внедрять ИИ в Windows 11…
Если вам надоело, что Microsoft навязывает свои ИИ-функции вроде Copilot и Recall во все подряд продукты,…
Apple прекращает поддержку компьютеров на базе Intel…
Компания Apple делает macOS 26 последней официальной версией операционной системы с поддержкой компьютеро…
Microsoft вновь сломала Windows 11 с релизом апдейта…
Прошло уже немало времени с тех пор, как одно из обновлений Windows 11 серьёзно испортило жизнь владельца…
Microsoft убирает ИИ-кнопки из Windows 11…
ИИ-помощник Microsoft Copilot вызвал негативную реакцию среди пользователей Windows 11 — настолько сильну…
Представлен ноутбук MSI Raider 18 Max на Core Ultra 9 290HX …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Raider 18 Max, которая основана на 24-яде…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
