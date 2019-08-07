Acer представила монитор XF252Q Xbmiiprzx серии Nitro

Компания Acer выпустила монитор XF252Q Xbmiiprzx серии Nitro с 25-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют соответственно 170 и 160 градусов. Подставка дает возможность регулировать углы наклона и поворота экрана. Предусмотрены интерфейсы HDMI и DisplayPort, концентратор USB. Приобрести новинку можно за 350 долларов.