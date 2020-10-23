Acer представила мониторы линейки Nitro XV272U KV и Nitro XV272 LV

Компания Acer представила два монитора из серии Nitro. Мониторы относятся к игровому сегменту. Мониторы поступят в продажу в декабре.

Acer Nitro XV272U KV имеет 27 дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления экрана составляет 170 Гц (в разгоне), время отклика 1 мс. Модель имеет широкие настройки улучшения изображения.

Nitro XV272 LV оснащен панелью Agile-Splendor IPS с разрешением FHD 1920x1080 пикселей и предлагает частоту до 165 Гц (в разгоне) для плавной визуализации даже в оживленных сценах. Цветовой охват DCI-P3 90% и низкий рейтинг Delta E <1 дают игроку все необходимые технологии для погружения в виртуальные миры с эффектом присутствия.
Комментарии и отзывы Acer Nitro XV272U KV и Nitro XV272 LV
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