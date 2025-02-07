Acer представила ноутбук Predator Helios Neo 16 AI с RTX 5070

Обе модели получили RGB-подсветку логотипа, клавиатуру с четырёхзонной подсветкой, до 64 ГБ ОЗУ и до 2 ТБ хранилища. В топовых версиях 16-дюймовый ноутбук оснащен OLED-экраном 2560х1600 пикселей с частотой 240 Гц, а 18-дюймовый — Mini LED-матрицей 250 Гц с таким же разрешением. Обе модели имеют 90-ваттные аккумуляторы и поддержку Wi-Fi 6E. В плане разъёмов ноутбуки не разочаруют — есть Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2, три USB Type-A, HDMI 2.1, разъём 3.5 мм для наушников и микрофона, а также Ethernet-порт. Однако странным решением для столь габаритных моделей стал слот microSD вместо полноразмерного SD. Стоит учитывать, что RTX 5070 Ti, Core Ultra 9 и премиальные экраны — опциональны. В базовой комплектации обе модели идут с Core Ultra 7 255HX и RTX 5070, а их экраны имеют разрешение 1920х1200 пикселей.