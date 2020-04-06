Acer представила ноутбук Predator Triton 500

Игровой ноутбук Predator Triton 500 оснащен процессором Intel 10-го поколения в паре с мощной видеокартой NVIDIA RTX Super. Инженеры компании оснастили модель впечатляющей автономной работы до 7,5 часов. IPS дисплей монитора с частотой обновления экрана 300 Гц.

Модель Predator Triton 500 имеет поддержку технологии Nvidia G-Sync. Пользователю предоставляется на выбор до 32 Гб оперативной памяти, до 2 Тб NVMe накопителя, беспроводной контроллер Killer Wi-Fi 6 AX1650i.

Уникальная система охлаждения Vortex Flow, гарантирует стабильные пониженные температуры. Производитель заявляет до 33% улучшенное охлаждение по сравнению с предыдущими моделями. Стоимость такого аппарата составляет 2199,99 долларов.