Acer представила ноутбук Swift Edge 16

Перед началом выставки Computex 2023 компания Acer представила два новых ноутбука — мощную машину для работы с графикой с процессором AMD и 16-дюймовый игровой ноутбук с процессорами Intel и видеокартами NVIDIA с множеством вариантов комплектации. Теперь же оказалось, что Acer Swift Edge 16 оснащён новейшими процессорами серии Ryzen 7040 от AMD, и, по заявлению Acer, новинка поддерживает Wi-Fi 7, что делает его одним из первых ноутбуков с такой технологией беспроводной связи. В конфигурации для США будет использоваться процессор Ryzen 7 7840U с графикой Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 на 1 ТБ. В некоторых других регионах могут быть предложены процессоры Ryzen 5 7640U и разные объёмы оперативной памяти и накопителя.

При этом в любом из регионов экран Acer Swift Edge 16 оснащён OLED-панелью диагональю 16 дюймов с соотношением сторон 16:10 и разрешением 3200x2000 пикселей, частотой обновления 120 Гц и сертификацией True Black HDR 500, плюс Acer утверждает, что яркость дисплея достигает 400 нит. Кроме того, эти процессоры AMD оснащены технологией Ryzen AI, использующей архитектуру XDNA . Компания официально утверждает, что это поможет повысить качество видеозвонков на ноутбуках за счёт технологии автоматического кадрирования и множества других факторов. Проблема только в том, что на текущий момент это всё ещё просто заявления без реальной демонстрации разницы без задействования ИИ и с его использованием.
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