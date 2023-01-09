Acer представила ноутбук Swift Go 16 с OLED-дисплеем

В последнее время производители ноутбуков стали достаточно активно работать в направлении новых дисплеев для своих гаджетов, потому что это новая возможность привлечь внимание аудитории. Например, компания Acer официально представила ноутбук Swift Go 16, который привлекает внимание потенциальных покупателей именно дисплеем — производитель использует OLED-матрицу, которая обладает приличным качеством изображения и не только. Также производитель решил, что этому ноутбуку нужна высокая частота обновления, так что дисплей может похвастаться 120 Гц — это довольно приятный бонус, особенно если учитывать, что при просмотре контента или даже социальных сетей плавность прокрутки будет очень даже заметной.

Правда, на этом производитель решил не останавливаться, так что ноутбук ещё оснастили достаточно производительным процессором Intel Core 13-го поколения. Это значит, что потенциальный покупатель сможет выбрать себе какую-то модель на основе требований к работе или отдыху — если вы монтируете видео или работаете с графикой, то можете посмотреть на более производительные решения, но если вам хватит и просмотра видео в браузере или запуска офисного пакета, то можно обойтись и базовой моделью за меньшие деньги. Кроме того, помимо модели Swift Go 16 на 16 дюймов будет ещё и младшая модель на 14 дюймов, которая получит тот же дисплей и то же железо, но будет компактнее, легче и дешевле. Отличные новости для тех, кто хочет получить действительно качественное решение.