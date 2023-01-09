Acer представила ноутбук Swift Go 16 с OLED-дисплеем

Правда, на этом производитель решил не останавливаться, так что ноутбук ещё оснастили достаточно производительным процессором Intel Core 13-го поколения. Это значит, что потенциальный покупатель сможет выбрать себе какую-то модель на основе требований к работе или отдыху — если вы монтируете видео или работаете с графикой, то можете посмотреть на более производительные решения, но если вам хватит и просмотра видео в браузере или запуска офисного пакета, то можно обойтись и базовой моделью за меньшие деньги. Кроме того, помимо модели Swift Go 16 на 16 дюймов будет ещё и младшая модель на 14 дюймов, которая получит тот же дисплей и то же железо, но будет компактнее, легче и дешевле. Отличные новости для тех, кто хочет получить действительно качественное решение.