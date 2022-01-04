Acer представила ноутбук Swift X на графике Intel Arc

Флагманская линейка ноутбуков Swift X от Acer станет одной из первых, кто будет использовать новую графику Intel Arc. По крайней мере, 16-дюймовая модель будет первой моделью Acer с попыткой Intel свергнуть лидирующую позицию NVIDIA в области мобильной графики. Это связано с несколькими другими улучшениями гаджета, включая дисплей с яркостью 400 нит (по сравнению с 300 в прошлом году), 100-процентным sRGB и дисплеем 16:10. Вы можете выбрать экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600) или WUXGA (1920 x 1200), чтобы получить необходимое качество картинки за адекватные деньги. Варианты сборки ноутбука включают новый процессор Intel Core 12-го поколения в сочетании с новой графикой Arc. Он будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 32 ГБ и SSD-накопителем до 2 ТБ, а также с Wi-Fi 6Е.

Пока что нет детальных тестов производительности гаджета, но в презентации, которая была опубликована в сети, Acer считает, что производительность устройства более чем достаточная. В презентации говорится, что новый дизайн с двумя вентиляторами, большие вентиляционные отверстия и большие отверстия на клавиатуре должны отводить на 10 процентов больше тепла, чем в предыдущих версиях. Вы также сможете переключиться на бесшумный режим, если возникнет такая необходимость. Acer также прояснила, что существующий Swift X, который в настоящее время поставляется с опцией RTX 3050/3050 Ti, останется на полках в обозримом будущем. Таким образом, если вам не понравится новый чип Intel, вы все равно сможете получить желаемое обновление.
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