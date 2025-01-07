Acer представила ноутбуки Predator Helios 18 AI и Predator Helios 16 AI

Сегодня компания Acer официально обновила технические характеристики и дисплеи своих топовых игровых ноутбуков Predator Helios 18 и 16, которые появятся в продаже позже в этом году. Например, эти модели теперь оснащены двухрежимным Mini LED-дисплеем, который может переключаться между разрешением 4K с частотой обновления 120 Гц и 1080p с частотой 240 Гц. Максимальная частота обновления немного ниже, чем у предыдущей модели с экраном с Mini LED, но это компенсируется возможностью наслаждаться как высоким разрешением 4K, так и высокой частотой кадров на одном и том же устройстве. Кроме того, модель Predator Helios 18 AI обеспечивает яркость до 1000 нит и поддерживает NVIDIA G-Sync, что позволяет избежать разрывов изображения, задержек и мерцания.

Кроме того, теперь можно выбрать конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 9 275HX 15-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 (мобильная версия), до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и 6 ТБ SSD-хранилища стандарта PCIe Gen 5. И, конечно, это всё очень дорого — Predator Helios 18 AI поступит в продажу в США в мае по стартовой в 3000 долларов Predator Helios 16 AI также получил ряд обновлений, включая OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Эта модель может быть оснащена тем же процессором и видеокартой, что и старшая версия, а также поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ SSD-хранилища PCIe Gen 5 за 2300 долларов. Довольно мощное решение, безусловно, хотя цена, мягко скажем, тоже высокая.