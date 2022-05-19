Acer представила ноутбуки TravelMate P4, TravelMate Spin P4 и TravelMate P2

Сегодня компания Acer анонсировала обновленную линейку бизнес-ноутбуков TravelMate для малого и среднего бизнеса. Каждый из прочных ноутбуков Acer TravelMate P4, TravelMate Spin P4 и TravelMate P2 предлагает сотрудникам в офисе, дома или в пути усовершенствованные возможности благодаря большим сенсорным панелям и более тихому нажатию клавиш с комфортным ходом 1,55 мм. Эти ноутбуки обеспечивают высокую производительность в течение всего рабочего дня, повышенную безопасность, расширенные возможности подключения и надежность военного уровня. Они спроектированы так, чтобы справляться с реальными жизненными ситуациями, такими как столкновение с контрольно-пропускным пунктом в аэропорту или случайное падение, и соответствуют спецификациям MIL-STD 810H, что означает, что они могут противостоять падениям, влажности и разливам воды.

Ноутбуки Acer TravelMate P2, TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 обеспечивают безопасность и производительность бизнес-класса. Эти ПК с защищенным ядром Microsoft обеспечивают повышенную безопасность вплоть до уровня встроенного ПО. Считыватель отпечатков пальцев SecureBio и ИК-камера с защитной шторкой поддерживают Windows Hello для безопасного входа в систему. Все модели предлагают расширенные возможности подключения с помощью Wi-Fi 6 для обеспечения более плавного беспроводного подключения и дополнительную поддержку LTE, чтобы деловые путешественники могли сразу же подключиться к локальным сетям.

14 и 16-дюймовые ноутбуки TravelMate P4 и 14-дюймовые TravelMate Spin P4 доступны с процессорами Intel Core i7 vPro 12-го поколения или AMD Ryzen 7 PRO. Дисплей WUXGA (1920 x 1200) IPS с узкими рамками обеспечивает соотношение экрана к корпусу до 86%, а соотношение сторон 16:10 позволяет максимально использовать пространство экрана. Все модели TravelMate P4 и TravelMate P4 Spin обеспечивают высокое качество видеоконференций благодаря микрофонам с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, четырем направленным вверх динамикам и встроенной технологии DTS Audio для более качественного звука без искажений. В этих экологически чистых ноутбуках используется до 37,7 % пластика PCR, а упаковочные материалы на 100 % переработаны.

Кроме того, трансформируемый TravelMate Spin P4 оснащен дисплеем с антибликовым покрытием, его можно поворачивать на 360 градусов в режимах ноутбука, подставки, палатки или планшета, а также поддерживает стилус AES 1.0 для удобного ведения заметок. Его экран и тачпад со стеклом Corning Gorilla Glass устойчив к царапинам и долговечен.

Новые ноутбуки TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 с процессорами AMD Ryzen PRO оснащены встроенной аппаратной защитой Pluton, разработанной Microsoft. Технология Pluton интегрирована непосредственно в процессор, обеспечивая системную целостность устройств Windows 11 с постоянной защитой удостоверений, данных и приложений.

Ноутбуки для бизнеса Acer TravelMate P2 оснащены 180-градусным шарниром, который открывается горизонтально, и выпускаются в 14 и 15,6-дюймовых версиях на базе новейших процессоров Intel Core i7 vPro 12-го поколения. Корпус устройства изготовлен из пластика PCR, а сенсорная панель OceanGlass изготовлена ​​из океанического пластика и имеет слой УФ-текстуры, обеспечивающий тактильное ощущение, подобное стеклу.