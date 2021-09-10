Acer представила новый монитор K243Y

Компания Acer представила на российском рынке монитор Acer K243Y. Модель отлично подойдет для домашнего или офисного использования.

Дизайн и эргономичность

Acer K243Y полностью оформлен в черном цвете и имеет максимально лаконичный и сдержанный внешний вид, что позволит легко вписать монитор в любой интерьер. Прямые строгие линии безрамочного экрана удачно гармонируют с глянцевой изогнутой подставкой и делают дизайн более интересным и запоминающимся. Монитор поддерживает изменение угла наклона от -5° до 15°, что дает возможность подобрать максимально удобное положение экрана. Разместить монитор на стене можно с помощью поддержки VESA.

Для изменения параметров монитора предусмотрены кнопки на задней панели и пятипозиционный джойстик. Другие полезные настройки монитора доступны через утилиту Acer Display Widget. Есть встроенные динамики, а для подключения к источнику сигнала присутствует порт HDMI 1.4, VGA и выход на наушники.

Скорость и цветопередача

Acer K243Y оснащен 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Помимо этого, дисплей обладает широкими углами обзора, яркостью 250 нит и поддерживает технологию Acer ComfyView, что позволяет устанавливать монитор практически в любом месте и не бояться попадания на экран солнечных лучей и света от других источников. Цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству NTSC на 72%, чего достаточно для отображения насыщенных и ярких цветов без искажений.

Забота о зрении

Цена и доступность

Время отклика составляет 1 мс, что гарантирует быструю реакцию монитора на любое действие пользователя и исключает задержку при выводе изображения. А частота обновления 75 Гц и поддержка технологии FreeSync, обеспечивает плавное изображение без разрывов и шлейфов и делает монитор пригодным для игр.Acer K243Y поддерживает современные технологии защиты зрения. В их числе Acer Flicker-Less (уменьшает мерцание подсветки), Acer BlueLightShield (снижает свечение синего спектра света), и Low-dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Это обеспечивает комфортную и безопасную работу с монитором и делает его отличным вариантом, как для домашнего, так и для офисного использования.Монитор Acer K243Y уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена составляет 14 990 рублей.