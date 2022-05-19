Acer представила новый ноутбук Acer Spin 5

Сегодня компания Acer представила новейший ноутбук трансформер Acer Spin 5. Acer Spin 5 — это легкий (1,3 кг), ультратонкий (16,9 мм) трансформируемый ноутбук с 14-дюймовым сенсорным дисплеем WQXGA (2560 x 1600) с соотношением сторон 16:10, сертифицированным TÜV с низким уровнем синего свечения и Соотношение экрана к корпусу 88%. Инновационная конструкция шарнира Spin 5 с поворотом на 360 градусов и специально разработанными подшипниками обеспечивает плавный переход между различными режимами использования: режим ноутбука, подставки, палатки или планшета, что делает его готовым к любой задаче. Spin 5 предназначен для тех, кому нужно элегантное и мощное трансформируемое устройство для творческих проектов.

Acer Spin 5 — это проверенный Intel Evo ноутбук, оснащенный процессором Intel Core i7 12-го поколения и графикой Intel Iris Xe для ускорения редактирования. Он поставляется с 16 ГБ памяти LPDDR5 и 1 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen 4. Благодаря технолгии Killer Wi-Fi 6E AX1675i быстрее подключается к сетям, а два USB-порта Type-C с Thunderbolt 4 обеспечивают быструю передачу данных и подачу питания.

Система охлаждения TwinAir в Spin 5 разработана с использованием архитектуры Acer Vortex Flow, повышающей производительность до 75%. Двойные медные тепловые трубки D6 помогают поддерживать оптимальную температуру для максимальной производительности. Аккумуляторный стилус Acer Active Stylus с технологией Wacom AES 2.0 обеспечивает инженерную точность с 4096 уровнями давления для повышения точности и контроля. Spin 5 также поддерживает Acer PurifedVoice с улучшенным AI-шумоподавлением и DTS Audio для обеспечения высокого качества звука во время видеозвонков.