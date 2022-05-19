Acer представила новый ноутбук Swift 3 OLED с процессором Intel Core 12-го поколения

Сегодня компания Acer представила новый ноутбук Swift 3 OLED. Swift 3 OLED сочетает в себе красивый дисплей и высокую производительность для мобильных профессионалов.

Acer Swift 3 OLED оснащен новейшими процессорами Intel Core серии H 12-го поколения с графикой Intel Iris Xe, твердотельными накопителями PCIe Gen 4 и до 16 ГБ памяти LPDDR5, предлагая профессионалам, фрилансерам и студентам высокую производительность для творческой работы и игр. Ноутбук также прошел проверку Intel Evo на соответствие ключевым требованиям, таким как мгновенный выход из спящего режима и 10 часов реального времени автономной работы. 30-минутная зарядка обеспечивает более 4 часов автономной работы. Легкий, современный и тонкий, Swift 3 OLED оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA+ (2,8k) с соотношением сторон 16:10 и соотношением площади экрана к корпусу 92%, сертифицированным VESA DisplayHDR True Black 500. Дисплей обеспечивает реалистичное изображение, поддерживающее 100% цветовой гаммы DCI-P3. Ноутбук имеет алюминиевый металлический корпус толщиной 17,9 мм и весит всего 1,4 кг. Swift 3 OLED оснащен технологией Intel Wi-Fi 6E для невероятно быстрого подключения. Его веб-камера FHD MIPI использует технологию Acer Temporal Noise Reduction (TNR) для обеспечения высококачественной обратной связи даже в условиях низкой освещенности, а такие технологии как Acer PurifiedVoice с AI Noise Reduction, гарантируют, что голос пользователя будет звучать громко и четко. Клавиатура с подсветкой имеет конструкцию воздухозаборника, которая выделяет на 8-10 % больше тепла, чем стандартная клавиатура.