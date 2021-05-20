Acer представила обновленные игровые ноутбуки Nitro 5, Predator Triton 300 и Helios 300

Acer представила обновленные игровые ноутбуки Nitro 5, Predator Triton 300 и Helios 300. Производитель обновил внутреннюю начинку. Теперь ноутбуки оснащаются новейшими процессорами Intel Core серии H 11-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30, включая новые GPU GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti.

Ноутбуки серий Nitro 5, Predator Triton 300 и Helios 300 оснащены новейшими передовыми технологиями для игр на высоких настройках графики. В моделях используются быстрые панели с частотой до 360 Гц, хороший звук и сетевой контроллер Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i. Кроме того, пользователям доступен разъем Thunderbolt 4 USB-C с поддержкой функций DisplayPort и подачи питания. Продажи обновленных ноутбуков начнутся в июне этого года.
Комментарии и отзывы Acer Nitro 5, Predator Triton 300 и Helios 300
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