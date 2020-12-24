Acer представила обновленный ноутбук из линейки Helios 700 PH717-72

Компания Acer представлена обновленную модель из линейки Helios, ноутбук Helios 700 PH717-72.

Helios 700 PH717-72 это полноценный игровой ПК в корпусе ноутбука. Новинка оснащена 17,3 дюймовый дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. IPS-панель с разрешением FullHD демонстрирует высокую детализацию и яркие цвета.

Игровую производительность обеспечивает связка процессора Intel Core i9-10980HK и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (также доступны и другие конфигурации). Доступно до 64 Гб ОЗУ DDR4, дисковая подсистема до двух твердотельных накопителей с поддержкой RAID-массива и HDD-диска емкостью до 2 Тб.

Для охлаждения ноутбука, компания использовала систему охлаждения POWERGEM и Coolboost. Она представлена испарительной камерой и медными тепловыми трубками. Кроме того, при сдвиге клавиатуры, два металлических кулера Aeroblade 4-го поколения способны работать до 24,5% эффективнее.

Acer Helios 700 PH717-72 поддерживает технологию DTS:X Ultra которая обеспечивает качественный объемный звук, это позволяет легко определить местоположение противника. Ваши союзники вас будут слышать отчетливо и без помех, благодаря двум микрофонам с технологией Acer Purified Voice.

Забудьте о задержках и лагах в онлайн играх. Ноутбук оснащен контроллером Killer E3100G Ethernet, модулем Killer Wi-Fi 6 AX1650i и Control Center 2.0. Модель предлагает широкий набор разъемов для подключения: два USB 3.2 Gen 1, один USB 3.2 Gen 2, аудиоразъем для наушников и микрофона и порт HDMI 2.0.

Игровой ноутбук Helios 700 PH717-72 доступен на российском рынке по рекомендованной розничной цене 219 990 рублей.