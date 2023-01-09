Acer представила огромный игровой ноутбук Predator Helios 18

На выставке CES 2023 компания Acer официально представила новые игровые ноутбуки, среди которых выделяется модель Predator Helios 18. Дело в том, что у этого ноутбука диагональ дисплея действительно составляет 18 дюймов, чего предостаточно для того, чтобы пользователь мог с комфортом запускать любимые видеоигры. Безусловно, в целом работать на таком дисплее будет приятно, потому что можно ещё и разрешение выбрать подходящее — например, не Full HD, а 4К. В результате потенциальный покупатель получает огромное портативное решение для видеоигр, работы с графикой и не только, который, правда, стоит не мало. Но причина высокой стоимости не только в большом дисплее, но и в производительной начинке нового поколения, которая стоит своих денег.

Например, в основе производительности ноутбука лежит процессор 13-го поколения Intel Core, правда, производитель не назвал точной модели. Вероятно, будет несколько вариантов на выбор, чтобы пользователь в конечном итоге смог приобрести то, что ему подходит больше всего. Также стоит отметить, что производитель заявил о видеокартах нового поколения, но пока что не назвал конкретные модели. Мы надеемся, что производитель позволит приобретать ноутбук вместе с видеокартой RTX 4090, так как в этом случае пользователь получает действительно производительное решение для видеоигр нового поколения. Вот только страшно представить себе стоимость такого устройства, ведь сама по себе видеокарта стоит больше тысячи долларов.
Acer представила огромный игровой ноутбук Predator Helios 18…
На выставке CES 2023 компания Acer официально представила новые игровые ноутбуки, среди которых выделяетс…
Игровой ноутбук Redmi G Pro подешевел на $420…
Компания Xiaomi снизила цену на игровой ноутбук Redmi G Pro, который вышел в Китае в начале этого месяца.…
Игровой ноутбук Redmi G Pro подешевел на 300 долларов…
Компания Xiaomi на постоянной основе снизила цену на игровой ноутбук Redmi G Pro, который на старте прода…
Представлен обновленный ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), которая среди прочего…
Новый MacBook Pro выпустят в марте 2023 года…
Многие пользователи с нетерпением ждали релиз ноутбука MacBook Pro на новых процессорах, так как хотели о…
Глобальная версия ASUS Zenbook 17 Fold OLED оценена в $3500 …
Компания ASUS начала принимать американские предзаказы на ноутбук-планшет Zenbook 17 Fold OLED, который в…
Apple будет собирать MacBook во Вьетнаме…
Компания Apple годами собирает свою продукцию в Китае, но в последнее время бренду приходится отказыватьс…
Представлен обновленный ноутбук Lenovo Legion Pro 7…
Компания Lenovo представила обновленный ноутбук Legion Pro 7, который основан на 16-ядерном процессоре AM…
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor