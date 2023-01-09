Acer представила огромный игровой ноутбук Predator Helios 18

На выставке CES 2023 компания Acer официально представила новые игровые ноутбуки, среди которых выделяется модель Predator Helios 18. Дело в том, что у этого ноутбука диагональ дисплея действительно составляет 18 дюймов, чего предостаточно для того, чтобы пользователь мог с комфортом запускать любимые видеоигры. Безусловно, в целом работать на таком дисплее будет приятно, потому что можно ещё и разрешение выбрать подходящее — например, не Full HD, а 4К. В результате потенциальный покупатель получает огромное портативное решение для видеоигр, работы с графикой и не только, который, правда, стоит не мало. Но причина высокой стоимости не только в большом дисплее, но и в производительной начинке нового поколения, которая стоит своих денег.

Например, в основе производительности ноутбука лежит процессор 13-го поколения Intel Core, правда, производитель не назвал точной модели. Вероятно, будет несколько вариантов на выбор, чтобы пользователь в конечном итоге смог приобрести то, что ему подходит больше всего. Также стоит отметить, что производитель заявил о видеокартах нового поколения, но пока что не назвал конкретные модели. Мы надеемся, что производитель позволит приобретать ноутбук вместе с видеокартой RTX 4090, так как в этом случае пользователь получает действительно производительное решение для видеоигр нового поколения. Вот только страшно представить себе стоимость такого устройства, ведь сама по себе видеокарта стоит больше тысячи долларов.