Acer представила стильный игровой монитор Predator X34 V

Компания Acer официально представила свой новый игровой монитор Acer Predator X34 V OLED, который отправится в продажу позже в этом году. Геймерский монитор Acer Predator X34 V предлагает несколько уникальных функций при наличии OLED-матрицы диагональю 34 дюйма. Максимальное разрешение дисплея составляет 3440 x 1440 пикселей (соотношение сторон 21:9), что обеспечивает пиковую яркость 1000 нит и высокую частоту обновления в 175 Гц. Цветовая гамма DCI-P3 игрового дисплея Acer Predator X34 V покрыта на 99%, но стоит сразу уточнить, что если вы используете HDMI-кабель, частота обновления будет ограничена отметкой в 100 Гц при максимальном разрешении.

Время отклика нового игрового монитора Acer Predator X34 V составляет 0,1 мс (правда, от серого к серому, а не от белого к чёрному), а контрастность составляет 1 000 000:1. Стандартная яркость установлена на 250 нит, но может достигать максимальной яркости 1000 нит при HDR (что встречается крайне редко). Из приятных бонусов стоит отметить тот факт, что монитор совместим с AMD FreeSync Premium и предлагает переменную частоту обновления (VRR), а кривизна дисплея составляет 1800R. Кроме того, внутри дисплея находятся встроенные двойные динамики мощностью 5 Вт и монитор совместим с VESA и сертифицирован VESA DisplayHDR TrueBlack 400. Отличное устройство для заядлых геймеров, но пока что никакой информации о стоимости нового монитора нет, так что сравнивать его с конкурентами проблематично.