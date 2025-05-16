Acer представила тонкий ноутбук Swift Edge 14 AI

Сегодня компания Acer представила на выставке Computex 2025 целую линейку новых ноутбуков. Особого внимания заслуживает Swift Edge 14 AI — одна из наиболее интересных новинок Acer. Это ультратонкий 14-дюймовый ноутбук Copilot Plus PC (все модели с пометкой AI относятся к этому классу), построенный на процессорах Intel Lunar Lake. Он оснащён OLED-экраном с разрешением 2880x1800 пикселей, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. При толщине корпуса от 9,4 до 16,5 мм его вес составляет чуть меньше 1 кг. Для сравнения, MacBook Air на чипе M4 имеет толщину 11 мм и весит 1,24 кг. Кроме того, несмотря на компактность, Swift Edge 14 AI предлагает два порта Thunderbolt 4, два USB Type-A, разъём для наушников и даже HDMI 2.1.

В игровом сегменте Acer сделала ставку на Predator Triton 14 AI. В отличие от классических громоздких игровых ноутбуков, Triton рассчитан на тех, кому важно сочетание мощности и мобильности — он будет прямым конкурентом ASUS ROG Zephyrus G14. Вес ноутбука составляет около 1,6 кг, а толщина — 17,3 мм в самой толстой точке. Он оснащён 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также увеличенным тактильным тачпадом с поддержкой стилуса. Внутри — процессор Intel Arrow Lake Core Ultra 9 288V и видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5070 с поддержкой драйверов NVIDIA Studio. Точной даты релиза данных новинок производитель не сообщает, но устройства явно будут довольно дорогими из-за видеокарт.
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