Acer представила тонкий ноутбук Swift Edge 14 AI

В игровом сегменте Acer сделала ставку на Predator Triton 14 AI. В отличие от классических громоздких игровых ноутбуков, Triton рассчитан на тех, кому важно сочетание мощности и мобильности — он будет прямым конкурентом ASUS ROG Zephyrus G14. Вес ноутбука составляет около 1,6 кг, а толщина — 17,3 мм в самой толстой точке. Он оснащён 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также увеличенным тактильным тачпадом с поддержкой стилуса. Внутри — процессор Intel Arrow Lake Core Ultra 9 288V и видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5070 с поддержкой драйверов NVIDIA Studio. Точной даты релиза данных новинок производитель не сообщает, но устройства явно будут довольно дорогими из-за видеокарт.