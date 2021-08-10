Acer представила ультратонкий монитор SB220QBI

В России представлен ультратонкий безрамочный монитор Acer SB220QBI.

Монитор отличается строгим дизайном с ультратонким корпусом и стойкой с узором из концентрических кругов. Диагональ экрана 21,5 дюймов с разрешением FullHD и IPS-панелью. Частота обновления экрана достигает 75 Гц, а время отклика 4 мс. Новинка поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync для плавного игрового процесса. 72% охват гаммы NTSC позволяет добиться качественной цветопередачи.

Acer SB220QBI имеет встроенные технологии для защиты глаз пользователя, такие как ComfyView, Acer Flicker-less и BlueLight Shield. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона экрана. Для подключения к ПК в мониторе предусмотрены порты HDMI и VGA.

Acer SB220QBI уже появился в продаже. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 8 990 рублей.

Комментарии и отзывы Acer SB220QBI
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