Acer представила в России новый ноутбук Triton 300 SE

Компания Acer представила в России новый мощный ноутбук Predator Triton 300 SE. Новинка обеспечивает потрясающую производительность не только в играх, но и в рабочих приложениях.

Triton 300 SE оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Дисплей обладает широкими углами обзора, цветовой охват дисплея соответствует цветовому пространству NTSC на 72%. Частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Ноутбук оснащен процессорами Intel, вплоть Core i7-11370H. Доступны варианты с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti или GeForce RTX 3060, до 24 ГБ оперативной памяти. Дисковая подсистема представлена твердотельным накопителем объемом до 1 ТБ.

В Triton 300 SE используется система охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D пятого поколения обеспечивающих эффективное охлаждение комплектующих и низкий уровень шума. Новинка оснащена технологией DTS: X Ultra для качественного и объемного звука. Клавиатура в ноутбуке имеет три зоны подсветки RGB.

Автономность ноутбука достигает 9 часов. Имеется поддержка Windows Hello. Для подключения периферии и других внешних устройств имеется два порта USB 3.2, USB-C и порт HDMI 2.1. Подключение к сети возможен благодаря беспроводному модулю Killer Wireless-AX1650i.

Ноутбук Triton 300 SE уже доступен в продаже по рекомендованной розничной цене от 119990 руб.
Комментарии и отзывы Acer Triton 300 SE
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