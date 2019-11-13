Acer представляет монитор Predator CG437KP

2019-11-13, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Acer Predator CG437KP; [87]
Acer на специальном мероприятии представила свой предстоящий монитор, который стирает грань между телевизором и монитором ПК. Predator CG437KP использует 43-дюймовую VA-панель (90% покрытия DCI-P3 и низкая точность цветопередачи Delta E <1) с разрешением 4K и с частотой обновления 144 Гц. Монитор также оснащен поддержкой Adaptive Sync для AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync и через HDMI для совместимости с нынешними и будущими консолями. Максимальная яркость 1000 нит , что позволяет получить сертификат VESA DisplayHDR 1000.

Поддерживает 3x HDMI, 2x DisplayPort 1.4 для пользователей Active Sync, 1x USB 3.1-C, 2xUSB 3.0 и 2xUSB 2.0. Также имеет пульт дистанционного управления.

Цена и доступность:

Acer Predator CG437KP теперь доступен в США по цене 1499,99 долларов США.

Комментарии и отзывы Acer Predator CG437KP
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