Acer представляет серию усиленных ноутбуков и планшетов Enduro

Acer представляет новую линейку усиленных ноутбуков и планшетов, конкурирующих с серией Panasonic ToughBook.

Acer Enduro N7 - это самый большой и самый усиленный ноутбук в новой серии, имеющий сертификат IP65 для полной защиты от пыли и случайного проникновения влаги . Эта модель имеет 14-дюймовый экран с разрешением Full HD и максимальной яркостью 700 кд / м2. Устройство содержит батарею с горячей заменой и четырехъядерный процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Поставляются с программным обеспечением для дальнейшей помощи в управлении и защите ноутбуков. Acer пока не сообщает подробности о размерах, весе и цене.

Acer Enduro N3 данный ноутбук более тоньше и легче. Весит 2 кг и имеет толщину 25 мм, но благодаря сертификату IP53 он менее защищен от пыли и влаги. Экран защищен слоем стекла Corning Gorilla Glass. В ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 десятого поколения и до 32 ГБ памяти DDR4. Графический процессор MX230, а также имеет твердотельный накопитель NVME объемом 1 ТБ. Acer выпустит Enduro N3 в июне по цене от 999 евро.

Acer дополняет линейку Enduro тремя планшетами серий T1 и T5. T5 - это усиленный 10-дюймовый планшет Windows 10 с аккумулятором с возможностью горячей замены, и имеет класс защиты IP65.